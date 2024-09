Il Varese mastica amaro: la Vogherese pareggia 2-2 nel recupero

Al “Parisi” di Voghera sicuramente il pubblico non si è annoiato, ma per quanto la tifoseria di casa possa essere soddisfatta, il Varese ha di che masticare amaro. Dopo un primo tempo giocato alla grande, chiuso sul 2-0 con un predominio lampante, nella ripresa subisce la rimonta della Vogherese che sfrutta al meglio la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Priola che, entrato nel primo tempo per sostituire l’infortunato Molinari, si becca due “gialli” e lascia i suoi in 10. La gara cambia così volto con i biancorossi che si chiudono in difesa e, nonostante il grande sforzo, non riescono a portare a casa i tre punti. Prima subiscono il pari di Giglio e poi, dopo un rigore sbagliato da Gallo – fallo di Ferrari su Asei Conte – trovano il pareggio nel recupero con Losio che trova il gol con una conclusione dai 30 metri che trova Ferrari fuori dai pali e si insacca sotto la traversa per il 2-2 finale.

Un inizio campionato che porta quindi ai biancorossi un solo punto. Resta la grande amarezza di un primo tempo giocato davvero bene, rovinato invece da una ripresa fatta di errori e regali alla Vogherese, che merita e raccoglie il punto per l’energia messa in campo nel secondo tempo. Per la seconda di campionato il Varese tornerà al “Franco Ossola” per ospitare l’Albenga; per l’occasione saranno da evitare i regali per mettersi in tasca i primi tre punti stagionali.

FISCHIO D’INIZIO

Parte dallo stadio “Parisi” di Voghera il campionato 2024-2025 del Città di Varese nel Girone A di Serie D. La pioggia aumenta le insidie della prima trasferta stagionale dei biancorossi, che però cercano di partire con il piede giusto. La squalifica del centrocampista Azizi – 2004 – fa cambiare qualcosa a mister Roberto Floris che schiera un 3-4-2-1 con Stampi che parte largo a sinistra e Maccioni affiancanto a Barzotti sulla trequarti alle spalle di Banfi. Stesso modulo per la Vogherese di mister Andrea Cavalierie, in tribuna per squalifica, che schiera lo stesso modulo e dal primo minuto lancia sa Alessio Pezzella, sia Edoardo Monza, due ragazzi che la scorsa stagione hanno iniziato a Varese senza trovare spazio e salutando ad annata in corso.

Nonostante le forti precipitazioni il campo regge bene e la gara inizia regolarmente.

PRIMO TEMPO

Il Varese indirizza subito la gara, controlla il possesso e al 4′ trova il vantaggio: azione palla a terra, primo tiro di Barzotti respinta da Guarnone è Banfi a spingere in rete il pallone dell’1-0 biancorosso. I primi minuti sono in controllo per la squadra di mister Floris, con Banfi che ci prova all’11’ con un destro deviato che viene parato mentre poco dopo il tentativo a giro di Barzotti va alto non di molto. Il Varese gestisce bene e regge con profitto anche quando la Vogherese prova ad alzare il baricentro. Passato il momento di rilassamento, al 26′ arriva il raddoppio: corner di D’Iglio, colpo di testa di Mihaylovskiy parato da Guarnone ma Molinari insacca sulla respinta il 2-0. Purtroppo il difensore, a segno anche contro la Varesina, si infortuna al 32′ e lacia il posto a Priola; per lui un problema muscolare alla coscia destra che andrà valutato. Nel finale di tempo non ci sono cambi di trama: Varese in controllo e Vogherese che si difende. All’intervallo si va così con i biancorossi avanti 2-0 e la consapevolezza di aver fatto un ottimo parziale, sotto l’aspetto tecnico-tattico e anche di personalità.

SECONDO TEMPO

Due cambi per la Vogherese all’intervallo che si ripresenta in campo con Usai e Asei Conte al posto di Pezzella e Poropat e con la difesa a 4. A farsi vedere è però il Varese con Banfi che dopo neanche 1′ di gioco scalda i riflessi di Guarnone, che risponde parando in corner. I padroni di casa però mettono in campo maggior decisione e riescono a prendere campo. La gara cambia al 17′ quando Priola viene punito con il secondo cartellino giallo per un gomito alto su un contrasto aereo e lascia i suoi in 10. Floris si copre inserendo Malinverno per Banfi e lasciando il solo Lari – entrato poco prima con Daqoune al posto di Stampi e Barzotti – in attacco mentre la Vogherese inserisce l’attaccante Zoppi per il difensore Balesini. Da qui in avanti è tutta un’altra partita, con la Vogherese in spinta costante e il Varese chiuso in difesa, con sempre meno energie. I rossoneri trovano così il primo gol al 27′ con Giglio che di testa accorcia le distanze. Il Varese fatica a salire e prendere campo e il finale è di estrema sofferenza. Al 44′ Ferrari atterra Asei Conte concedendo così un penalty che però Gallo spreca calciando alto. Non è però finita perché al 48′ Losio ci prova dai 30 metri trovando Ferrari fuori dai pali con la palla che si insacca per il 2-2. Gli ultimi assalti non portano altri cambi e il Varese si porta a casa un 2-2 che non può accontentare.