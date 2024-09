I voti del Varese: espulsione ingenua per Priola, due errori gravi per Ferrari

VOGHERESE – VARESE 2-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

FERRARI 4: Dopo una gara passata quasi da spettatore, la sua partita cambia nel finale: prima atterra Asei Conte per troppa foga regalando un rigore, che per fortuna Gallo sbaglia, poi si fa trovare fuori posizione sul tiro del 2-2 di Losio

MOLINARI 6,5: In difesa non concede nulla e in attacco va a segno per la seconda volta in due gare ufficiali. Peccato per l’infortunio, sperando non sia nulla di grave

Priola 4,5: Entra bene in partita ma di prende due ammonizione e lascia i suoi in 10. Forse troppo severo il direttore di gara, ma da uno della sua esperienza sarebbe servita una lettura migliore delle situazioni

MIKHAYLOVSKIY 7: Mai fuori posizione, di testa non lo batte nessuno e nel finale ha ancora la forza per ripartire

ROPOLO 6: Gara precisa e ordinata, anche nel finale stringe i denti e si mette a lottare

VITOFRANCESCO 6: Da esterno trova spazi ampi nel primo tempo e li sfrutta. Nella ripresa difende ma non riesce a ripartire

D’IGLIO 6,5: Fa girare bene la squadra e quando la gara si mette male è lui a provare a far salire il baricentro con qualche incursione

VALAGUSSA 6: Lotta a centrocampo ma è meno brillante rispetto alla prima uscita, anche in fase di recupero

STAMPI 6,5: Parte da esterno di sinistra e fa bella figura con qualche uscita di personalità palla al piede

Lari 5,5: Si sbatte per provare a tenere alto il pallone ma la differenza di esperienza con i difensori avversari lo vede uscire senza palla la maggior parte delle volte

MACCIONI 6,5: Tanti palloni toccati, mette spesso in difficoltà la difesa avversaria tanto è vero che i gialli per Balesin e Bortoletti vengono da falli su di lui

Ferrieri 5,5: Qualche errore anche banale e in generale la sensazione che debba essere meno timido e un po’ più spavaldo

BARZOTTI 6,5: Il suo lavoro per la squadra è fondamentale, sia con la palla, sia in copertura

Daqoune 6: Entra in corsa e si ritrova a dover fare il difensore per esigenze tattiche. Si impegna ma qualcosa concede

BANFI 6,5: Un gol da attaccante che sblocca la gara e la solita prestazione di buon cuore.

Malinverno 6: Entra lancia in resta, difende e corre per coprire i buchi.