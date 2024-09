Furto alla trattoria “I cattani” a Carnago, i ladri danneggiano il locale

Colpo con danni alla trattoria “I Cattani” di Carnago: i ladri sono entrati hanno lasciato dietro di sé porta e finestre rotte, tutto per “svuotare” poi la cassa.

È accaduto tra lunedì 9 e martedì 10 settembre. I ladri sono stati disturbati dall’intervento dell’antifurto, ma hanno avuto il tempo comunque di portarsi via il fondo cassa. Più fastidiosi sono stati, come spesso accade, i danni agli infissi, da riparare. «In otto anni di attività questo è il terzo furto che subiamo», spiegano i proprietari.

L’episodio alla trattoria di via Cattaneo, alla periferia residenziale del paese, segue alcuni furti avvenuti in zona in esercizi commerciali della zona, «ma anche garage privati, cortili e quant’altro, contribuendo a un clima di crescente di sfiducia e preoccupazione tra i cittadini», aggiunge un carnaghese che ha segnalato la notizia.