Fusion Kickboxing Team di Marnate, medaglie per Costanzo e De Marco ai mondiali di kickboxing

Dal 26 al 31 di agosto si sono svolti a Budapest i campionati del mondo di Kickboxing WAKO per i cadetti e juniores. Un palcoscenico incredibile fatto di più di 3000 ragazzi provenienti da 68 paesi al mondo. La manifestazione più grande ed importante del settore youth di kickboxing.

La società Fusion Kickboxing Team di Marnate era presente all’evento con 6 dei suoi più talentuosi allievi, che dopo un’intensa selezione nazionale nella Federkombat hanno potuto indossare la maglia azzurra a questo straordinario evento.

Grande performance per Alice Costanzo, che dopo quattro incontri disputati, contro le atlete provenienti dall’Inghilterra, Belgio, Polonia e Ungheria, conquista una meritatissima medaglia di bronzo.

Altra prestigiosa medaglia arriva con Leonardo De Marco, che dopo uno strepitoso lavoro nella gara a squadre, riesce ad aggiudicarsi una medaglia d’argento, insieme ai suoi compagni, dopo una finale al cardiopalma, persa per un solo punto.

Bella esperienza anche per Sofia Macchi, Nicolò De Marco, Gaia Raimondi e Davide Lembo, che nonostante il grande impegno e l’ottima prestazione non sono riusciti a salire sul podio.

Il direttore tecnico Domenico De Marco si ritiene soddisfatto dalla trasferta, che poteva essere più redditizia in termini di medaglie, ma è stata sicuramente formativa ed emozionante per i ragazzi. “Essere immersi nei cori, nell’entusiasmo, nei colori e nelle forti

emozioni che solo certe situazioni riescono a creare non ha prezzo”.