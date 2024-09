Futura-Brescia, due set per parte. Fascia di capitana a Rebora

Si è chiuso con un salomonico pareggio il primo test precampionato disputato al PalaSanLuigi di Busto Arsizio tra la Futura Volley di coach Beltrami e la Millennium Brescia, un’altra delle principali protagoniste della prossima Serie A2 femminile.

Due i set per parte al termine di una partita durata due ore, in cui le Cocche hanno vinto il primo e quarto parziale lasciando quelli centrali alle ospiti dove ha giocato anche la fresca ex Viola Tonello. Buona partenza per le biancorosse che si sono imposte 25-19 nel primo set, stesso punteggio – ma invertito – nel secondo parziale. Ancora più equilibrate le altre due frazioni: la coppia Meli-Bikatal ha trascinato Brescia al 23-25 del terzo mentre una brillante Kone ha permesso a una Busto imbottita di giovani di replicare con il 26-24 del quarto set.

Top scorer per la Futura la solita Zanette a quota 16 ma doppia cifra anche per la già citata Kone (14) e per Enneking 13. «Questo allenamento non era in programma, non era il giorno e si è visto – spiega un Beltrami non particolarmente soddisfatto – L’intenzione era quella di vedere se le ragazze stanno apprendendo le basi del sistema che stiamo custodendo, e l’idea c’è. Poi però c’è stata un po’ di confusione causata sia da Brescia che ci ha messo in difficoltà sia per problemi fisici nostri. Non è una scusa, ma non eravamo freschi e mi spiace che nel fare fatica non siamo stati bravi a cambiare modo di giocare, o comunque ci abbiamo messo troppo tempo. Sono invece molto contento delle giovani, della reazione che hanno avuto e soprattutto di come abbiamo iniziato il test».

L’allenamento congiunto con la Millennium è servito anche ad annunciare la nuova capitana della Futura Volley Giovani: i gradi saranno indossati da Sofia Rebora, centrale di origine genovese al secondo campionato con la maglia di Busto Arsizio. «Sono davvero molto contenta di questa nomina e quando coach Beltrami me l’ha comunicato è stato subito un mix di emozioni. Le prime legate all’essere orgogliosa e grata per la fiducia che sia la società che lo staff e tutti hanno riposto in me. Subito ho però sentito anche il peso della responsabilità che questo ruolo comporta».