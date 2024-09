Gita di classe a Barcellona per i diplomati del 1983 dell’istituto Zappa di Saronno

È tutto pronto per la gita di classe. Il prossimo 4 ottobre gli studenti della VD dell’ITC Zappa di Saronno prenderanno l’aereo estinzione Barcellona. Non ci sarebbe nulla distrano se non fosse che i partecipanti hanno superato l’esame di stato nel 1983, oltre 40 anni fa. Il gruppo di amici, che quest’anno ha raggiunto i 60 anni di età, dal 2004 si ritrova ogni anno e, oltre a organizzare qualche cena insieme, organizza un viaggio in giro per l’Europa.

Nel 2024, nel ventennale della “reunion”, i ragionieri classe 1964 per tre giorni lasciano a casa coniugi e figli e partono per il loro viaggio.

Non sono più bancari, pensionati, imprenditori, impiegati, commercialisti, insegnanti, ma “giovani” studenti legati da un’amicizia pluriennale. Ritornano ad essere semplicemente Elisabetta, Flavia, Simona, Ersilia, Marta, Patrizia, Franca, Marina, Adriana, Simonetta, Dario, Roberto, Paolo, Gianni, Romeo, Maurizio e Massimo, uniti dalla voglia di stare insieme, di fare gruppo, di divertirsi e per un breve periodo all’anno, di fare un viaggio…nel tempo.

Si sono dati come nome: Erem, Som e Serem, slogan proprio catalano che vuol dire…Eravamo, Siamo e Saremo. Compagni di scuola, di viaggio e amici per sempre.