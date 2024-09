Gli esodati del 110 chiedono l’intervento di Regione Lombardia

Gli esodati del Superbonus 110% chiedono l’intervento di Regione Lombardia per poter utilizzare il loro credito e continuare i lavori, come è già avvenuto in altre regioni italiane. «In una recente dichiarazione pubblica dove il presidente Attilio Fontana – spiega Giorgio Mona, esodato 110% di Cuveglio – spiegava l’importanza dell’autonomia per poter intervenire tempestivamente e con sollecitudine per la risoluzione delle varie necessità della nostra Regione, ha ricordato che Regione Lombardia lascia ogni anno 54 miliardi di euro di residuo fiscale a Roma. E continuando a dire che con l’autonomia non ci sarebbero figli e figliastri».

Ora, gli esodati lombardi, che si sono costituiti anche come associazione, si chiedono per quale motivo Regione Lombardia «non abbia utilizzato una minima parte di questo residuo fiscale per far uscire i propri concittadini, sia privati che imprese, dal disastro economico e sociale in cui, loro malgrado, sono rimasti coinvolti. Sembra che esista una precisa volontà del governo della mia regione, a non voler affrontare e doverosamente risolvere questo angoscioso problema che attanaglia un a parte numerosa di cittadini e imprese lombarde».