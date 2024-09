Il Latinfiexpo prolunga l’estate: “Andiamo avanti fino al 14 settembre”

Un’altra settimana di musica, balli, cibo e divertimento. Il Latinfiexpo non chiude questo weekend ma andrà avanti un’altra settimana.

“Visto il grande successo ottenuto con la prima edizione di Latinfiexpo svoltasi nell’area commerciale di Rescaldina -spiegano gli organizzatori- a grande richiesta di tutti gli aficionados della manifestazione si comunica che l’evento si protrarrà per un’altra settimana, La chiusura viene quindi posticipata a Sabato 14 settembre”.

Quindi la manifestazione continua la sua programmazione martedi 10 settembre per la serata dedicata alle donne e poi venerdì 13 e sabato 14 per prolungare l’estate 2024 con musica, danze, cibo, drink e divertimento by Latinfiexpo.

La grande festa latina è tornata quest’anno dopo 5 anni di assenza e si è trasferita da Busto Ariszio all’area esterna del Centro Commerciale di Via Togliatti.