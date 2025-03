Blitz antispaccio a Rescaldina: Carabinieri e Polizia locale identificano 70 persone in strada e nei boschi

Maxi controllo nei boschi della droga e in tutto il territorio di Rescaldina nella giornata di martedì 18 marzo. Il servizio è stato coordinato dai carabinieri della Compagnia di Legnano, con il supporto della Polizia Locale rescaldinese, che ha portato in poche ore ad identificare 70 persone e a controllare una cinquantina di mezzi.

Durante l’attività i militari guidati dal tenente Michele Bisbano, capitano del Nucleo Radiomobile, hanno bloccato nell’area boschiva una vettura condotta da un uomo pregiudicato. Il mezzo era stato noleggiato, ma non più riportato indietro, per questo l’automobilista è stato denunciato per appropriazione indebita. A bordo del mezzo c’era anche un’altra persona pregiudicata che è stata trovata in possesso di 5mila euro in contanti. Denaro che con ogni probabilità era provento di spaccio.

L’operazione organizzata dalle 14 alle 19, per contrastare e prevenire fenomeni illegali, è stata suddivisa in due momenti. Le nove pattuglie di militati con le tre della Polizia Locale hanno prima setacciato tutta l’area boschiva e poi svolto un controllo su strada.

L’orario non è stato scelto a caso in quanto la maggior parte degli acquirenti va in cerca di una dose nel pomeriggio. In questo contesto i militari con gli agenti hanno anche trovato un’auto rubata nascosta nella vegetazione. Mentre durante il servizio su strada è stato scoperto un uomo di 34 anni che aveva violato l’allontanamento dal Comune di Rescaldina. Poi è stata contestata una violazione per guida senza patente e una per assicurazione scaduta.