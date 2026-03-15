Dopo il disability manager, a Rescaldina arriva il garante per la disabilità

Dopo il disability manager, il garante per la disabilità. Il Comune di Rescaldina ha pubblicato i bandi per individuare il disability manager – ruolo istituito anni fa a valle di un iter partito da una proposta portata in commissione dal Movimento 5 Stelle e poi votata all’unanimità dall’allora consiglio comunale – e il garante della privacy, nuova figura che lavorerà a supporto dell’amministrazione comunale per mettere a punto, attuare e monitorare le politiche nell’ambito della disabilità.

L’obiettivo è quello di «rafforzare il sistema di ascolto, tutela e promozione dei diritti, offrendo un riferimento istituzionale stabile e competente sul territorio». «Ho una particolare sensibilità sul tema – sottolinea Luigi Di Lello, consigliere delegato alla disabilità, che negli anni scorsi ha ricoperto il ruolo di disability manager e ha guidato l’associazione Mondo C.H.A.R.G.E. -. Negli ultimi 27 anni, per motivi personali, ho vissuto da vicino il mondo della disabilità: quello della sordocecità, delle disabilità complesse, dei deficit cognitivi e funzionali. Un’esperienza che ha trasformato profondamente il mio modo di guardare il mondo e ha ridefinito le mie priorità, personali e pubbliche».

«Ho promesso a me stesso che avrei dedicato ogni energia possibile a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro caregiver – aggiunge Di Lello -. Non so fino a che punto riuscirò a realizzare questo impegno, ma credo fermamente che non tentare significhi arrendersi in partenza. Come ricordava Jim Morrison, “Vivere senza tentare significa rimanere con il dubbio che ce l’avresti fatta”. Sono però certo di una cosa: anche il più piccolo passo in avanti, come lo è questo, rappresenta un progresso enorme verso un traguardo fondamentale, quello di una comunità davvero a misura di tutti, e non solo di alcuni».

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