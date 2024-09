Il Partito Democratico chiede attenzione sulla questione Beko Whirplool: “Intervenga il governo”

«Siamo ormai alla fine di settembre e ancora l’incertezza regna per quanto riguarda il destino dei lavoratori della Beko-Whirlpool la cui situazione colpisce anche Varese in modo diretto». È quanto dichiara in una nota il responsabile al lavoro del Partito Democratico di Varese città, Sergio Gaudio.

«Come PD di Varese, – continua la nota – le recentissime notizie, a pochi mesi dall’acquisizione della nuove proprietà, delle chiusura dello stabilimento in Polonia a settembre e quello di giugno in Gran Bretagna ci preoccupano e fanno temere anche per il futuro della Beko-Whirlpool di Cassinetta. È di assoluta importanza che il Governo, pressoché’ assente fino a ora, eserciti il proprio ruolo nel ricercare una soluzione efficace alla drammatica situazione in cui versano le migliaia di lavoratori/trici insieme alle loro famiglie, aprendo un tavolo di confronto con i vertici dell’azienda e delle rappresentanze sindacali attraverso il quale risulti chiaro il piano industriale e di investimenti che aiuti a dare certezze per il futuro ai e alle dipendenti dell’azienda».

«Siamo preoccupati per tutti/e i/le dipendenti dell’azienda – conclude la nota del PD – e anche per la ricaduta generale sulla nostra città: non solo temiamo per i varesini e le varesine che lavorano direttamente in Beko-Whirlpool, ma anche per tutto l’indotto, che pesa in modo evidente sull’economia di Varese e coinvolge decine di famiglie. Infatti sul tema si è attivato anche il nostro consigliere Michele Di Toro, che ha presentato una mozione a Villa Recalcati, che presenteremo anche in consiglio comunale».