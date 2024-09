Il Pd di Gallarate: “Sul progetto di via Curtatone serve un’assemblea pubblica”

Sul bosco di via Curtatone e il progetto della nuova scuola prende posizione anche il Partito Democratico: «La nostra posizione è semplice, i cittadini devono essere ascoltati» dice il comunicato del direttivo Pd di Gallarate. «Si apra subito un confronto pubblico».

Il Pd, insieme ad altre voci dell’opposizione, non aveva condiviso l’idea della scuola unica: «Nel 2021 avevamo chiesto che le scuole di Cajello e Cascinetta venissero riqualificate senza consumare nuovo suolo e che, dove oggi il sindaco vuole abbattere il bosco, venisse creato un nuovo parco per i due quartieri».

Una posizione che era stata ribadita nel 2023, anche se anche solo un anno fa la discussione intorno al grande progetto per Cascinetta e Cajello era molto limitata e non aveva suscitato grande dibattito.

Secondo i dem il tema del mancato ascolto della realtà locale è centrale: «Noi abbiamo camminato per tutti i rioni della città per parlare con i gallaratesi, il sindaco invece si è chiuso nel suo ufficio (e nella sua auto) e ha abolito le consulte rionali, alla faccia della partecipazione democratica dei cittadini. La pianti coi caffè in diretta e ascolti subito gli abitanti di Cajello e Cascinetta. Noi continueremo a farlo: ci vediamo sabato 28 a Cajello e domenica 29 a Cascinetta per incontrarvi e raccogliere suggerimenti su come poter migliorare il progetto attuale, per avere una scuola nuova funzionale ed efficiente, rispettando la natura».