In due su un monopattino, fioccano le multe a Gallarate

Durante il primo dei tre weekend dedicati ai Servizi di Monitoraggio delle Aree a Rischio del Territorio (SMART), la Polizia Locale di Gallarate ha intensificato i controlli sulla circolazione dei monopattini, emettendo sette sanzioni per utilizzo irregolare di questi veicoli.

Le principali infrazioni contestate hanno riguardato la mancata indossatura del casco, l’assenza del giubbotto catarifrangente e, in un caso, la presenza di due giovani a bordo di un solo monopattino, comportamento vietato per legge. I destinatari delle multe sono stati soprattutto giovani e cittadini stranieri. In tutto sono state elevate sette sanzioni.

L’iniziativa, promossa e finanziata dalla Regione Lombardia, proseguirà nei prossimi weekend, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sulle strade di Gallarate.