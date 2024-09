Inaugurati la Grande Piazza Lineare dell’Olona e un defibrillatore in memoria di Mirella Cerini

Si sono tenute oggi, domenica 15 settembre, a Castellanza la “Festa dello Sport” e l’inaugurazione della Grande Piazza Lineare dell’Olona, tanto desiderata e voluta dal sindaco Mirella Cerini, scomparsa il 25 aprile di quest’anno. Il progetto della Grande Piazza Lineare costituisce un passo avanti nel processo di rigenerazione urbana, che contribuisce non solo a migliorare gli spazi e il loro utilizzo, ma favorisce anche una maggior aggregazione sociale per i cittadini e le associazioni del territorio. Presenti all’evento numerosi cittadini ed associazioni.

La Grande Piazza Lineare dell’Olona



A tagliare il nastro in Piazza Castegnate 2 la sindaca reggente Cristina Borroni insieme ai genitori di Mirella Cerini e alla comunità castellanzese riunita come in un “abbraccio” in ricordo di Mirella. «Questa inaugurazione era programmata per il primo di maggio 2024 e Mirella aveva già preparato il suo discorso, perciò vorrei leggervi le sue parole – ha detto la sindaca reggente Cristina Borroni, sottolineando come il sindaco Cerini ci tenesse particolarmente all’inaugurazione della Grande Piazza Lineare -. “Siamo davvero orgogliosi come amministrazione di restituirvi queste aree riqualificate e ridisegnate, con l’obiettivo di creare un polo di aggregazione sociale e culturale per giovani e meno giovani. Gli interventi eseguiti lungo l’asta del fiume, nell’ambito del programma “La Grande Piazza Lineare dell’Olona”, puntano infatti a stimolare la cultura della vita all’aperto attraverso soluzioni innovative e sostenibili».

Al progetto ha lavorato l’amministrazione comunale con la collaborazione di studi professionali e sono oltre 40 le associazioni aderenti alla proposta inaugurale. «Il prezioso contributo delle tante associazioni del territorio, già dalle prime fasi della progettazione, e il grandissimo lavoro di coordinamento e organizzazione di persone, mezzi e risorse impegnati – ha detto Borroni – siamo certi che garantiranno il successo dell’iniziativa e del progetto di riportare a nuovo splendore il cuore più antico del rione».

Un defibrillatore in memoria del sindaco Mirella Cerini



Inaugurato nella stessa mattinata anche un nuovo DAE verso l’edificio della Biblioteca Civica castellanzese. Il defibrillatore è stato donato alla cittadinanza dall’associazione “La Speranza di Marco” in ricordo del sindaco Mirella Cerini. Durante l’inaugurazione la sindaca reggente ha raccontato di come l’associazione “La Speranza di Marco”, una volta saputa la tragica notizia, abbia subito scritto al Comune di Castellanza manifestando l’intenzione di donare un defibrillatore.

«Noi siamo una piccola associazione di un Comune vicino a Venezia – ha detto Federica Molin, vice presidente e tesoriera dell’associazione – e abbiamo pensato di manifestare la nostra vicinanza quando siamo venuti a conoscenza dell’evento a voi capitato. Vi è mancato il primo cittadino, a noi è invece mancato un amico, Marco. A seguito di questa nostra perdita abbiamo deciso di fondare l’associazione “La Speranza di Marco”. Il nostro progetto è quello di raccogliere fondi per donare defibrillatori a Comuni, palestre e associazioni che possano averne bisogno».

Marco Zazo è il ragazzo di cui l’associazione “La Speranza di Marco” porta il nome ed è mancato il 25 aprile 2020 a seguito di un arresto cardiaco, esattamente 4 anni prima del sindaco di Castellanza. «La nostra storia – ha detto Federica Molin – è la vostra storia qualche anno dopo, e allora abbiamo sentito la necessità e il bisogno di fare qualcosa per lasciare un segno anche a voi».

I saluti della Presidenza della Repubblica

Una decina di giorni fa una socia dell’associazione “La Speranza di Marco” ha scritto alla segreteria della Presidenza della Repubblica per comunicare quanto era successo a Castellanza, evento già noto a livello nazionale, e quanto l’associazione ha fatto, menzionando l’inaugurazione di oggi. La risposta, con i ringraziamenti per il gesto fatto, da parte dell’ufficio di segreteria del Presidente Sergio Mattarella non si è fatta attendere.

Il gesto dell’associazione culturale “Area Giovani”



La mattinata si è conclusa con un ulteriore importante momento. L’associazione “Area Giovani” ha infatti deciso di effettuare una donazione proprio nell’ottica di dare futuro a questi nuovi spazi “riscoperti” nel cuore del rione più antico della città. «Ci troviamo oggi in questo luogo per commemorare il nostro caro sindaco Mirella Cerini, – ha detto il presidente onorario dell’associazione “Area Giovani” Alessio Gasparoli – una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella nostra città. A nome dell’associazione culturale “Area Giovani”, desideriamo renderle omaggio. Piantare un albero simboleggia la vita, la crescita e la comunità. Questo gesto rappresenta non solo il ricordo del sindaco Cerini ma anche la speranza che i suoi valori e il suo esempio continui a vivere in noi». La pianta, una Tilia cordata, verrà piantata nel mese di ottobre nella zona del ponte pedonale verso Piazza Mercato.