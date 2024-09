Incendio in un capannone a Ligorneto, evacuate 30 persone

La Polizia cantonale comunica che oggi – venerdì 6 settembre – poco prima delle 11 in un magazzino in via Ponte Laveggio a Ligornetto è scoppiato un incendio all’interno di un capannone. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno preso avvio in una zona adibita allo smaltimento delle batterie al litio.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l’evacuazione di una trentina di persone. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Mendrisio, gli specialisti della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), i pompieri del Centro Soccorso Cantonale Mendrisiotto nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM). Una decina di persone è stata sottoposta a controlli medici.