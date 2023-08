Ancora senza esito le ricerche di Annalisa Mambretti

Non si hanno tuttora notizie di Annalisa Mambretti, la donna italiana di 40 anni, domiciliata a Ligornetto in Canton Ticino, scomparsa lo scorso 17 agosto. La polizia cantonale ha diffuso l’avviso di ricerca nei giorni scorsi, chiedendo a eventuali testimoni, che potrebbero averla notata in questi giorni, di mettersi in contatto con la Centrale comune d’allarme al numero (+41) 0848 25 55 55.

Le ultime notizie della donna, conosciuta anche nel Varesotto, risalgono alle ore 10 del 17 agosto, a Rovio frazione del comune ticinese di Val Mara. Le ricerche via terra sono state sospese ma la polizia cantonale prosegue seguendo eventuali segnalazioni mirate.

Di seguito la descrizione fornita: Carnagione bianca, età apparente anni 40, corporatura snella, altezza cm 165, viso ovale/rotondo, occhi castani chiari, labbra piccole, capelli lisci medio lunghi castani chiari. Si esprime in lingua italiana. Sconosciuto l’abbigliamento al momento della scomparsa.