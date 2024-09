Incendio in un palazzo di 19 piani a Milano, tre persone intossicate

Un incendio si è sviluppato in un appartamento all’ottavo piano di un palazzo di 19 in via Trasimeno 48 a Milano, nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 18 settembre. Le fiamme sono divampate attorno alle 5.30. Tre persone sono rimaste intossicate, tra cui la donna proprietaria dall’appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme e una bambina (foto di repertorio)

Dei tre pazienti, uno è stato trasportato in Codice Giallo all’Ospedale Niguarda, mentre altri due sono stati trasferiti in Codice Verde al San Raffaele.

Sul posto sono intervenuti:1 mezzo della Direzione Maxiemergenze AREU, 2 automediche, 3 ambulanze

I Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile hanno contribuito alla gestione dell’emergenza e alla messa in sicurezza dell’edificio. All’interno del palazzo vivono un centinaio di persone che per sicurezza sono state evacuate e poi fatte rientrare in mattinata. La situazione è tornata sotto controllo.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.