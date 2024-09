Incidente a Vergiate, “le auto passavano e nessuno faceva nulla”

«Abbiamo incrociato un’auto che veniva in senso opposto: ha proseguito sulla sua strada come nulla fosse». Xhuljano Banaj, da Somma Lombardo, scrive dell’incidente avvenuto qualche giorno fa in territorio di Vergiate, sulla provinciale che da Somma porta a Mornago.

«Vorrei condividere l’amarezza che tuttora provo per ciò che è successo» scrive Banaj, che ha prestato insieme ad amici i primi soccorsi. «Erano da poco passate le 23 e sulla corsia di destra della Sp47 in direzione Somma Lombardo abbiamo notato una macchina ferma. Non abbiamo inizialmente compreso la gravità del fatto, anche perché non solo non avevamo visto e sentito nulla, ma soprattutto avevamo appena incrociato un’auto che proveniva in senso opposto e che ha proseguito sulla sua strada come se nulla fosse».

Proprio questo ha suscitato la riflessione: «Solo al pensiero che più macchine, o una sola, siano passate senza battere ciglio, rabbrividisco. Non riesco a concepire come una persona possa isolarsi a tal punto da fregarsene di quello che le accade intorno. Oltre a ciò, diverse auto passavano, rallentavano, facevano le foto della scena e andavano via senza dire nulla. Magari con il solo fine di postare il tutto sui social. Detto questo, spero che la persona trasportata in ospedale si salvi senza riportare danni a causa del menefreghismo di altri. Inoltre, credo sia doveroso fare i complimenti alle unità di soccorso arrivate rapidamente sul posto e che hanno operato con la massima professionalità».

«Non tutti, ad ogni modo, hanno perso la propria umanità: mentre noi chiamavamo il 112 e ci assicuravamo di segnalare la situazione agli automobilisti in arrivo da ambo i lati tramite le torce dei telefoni, c’è chi è arrivato sul luogo perché aveva sentito il frastuono dell’incidente. Mi chiedo, però, cosa sarebbe potuto succedere se intorno all’area non fossero state presenti delle case e se tutti gli automobilisti si fossero fatti gli affari propri. Spero che questo scritto possa ricordare l’importanza di non girarsi mai dall’altra parte, per nessun motivo».