Incidente sulla Saronnese a Rescaldina, muore un uomo in monopattino

Incidente mortale nella serata di giovedì 5 settembrea Rescaldina, dove poco prima delle 21.30 per cause ancora in fase di accertamento una bicicletta e un monopattino si sono scontrati lungo la Saronnese: l’impatto è costato la vita all’uomo che percorreva la provinciale in monopattino, di cui ancora non si conosce l’identità. Sono ancora in corso gli accertamenti identificare la persona deceduta, ma si presume che sia un cittadino di Rescaldina.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica. Purtroppo i soccorritori hanno solo potuto costatare il decesso dell’uomo in monopattino. Il 22enne in bicicletta, invece, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in pronto soccorso: il ciclista non avrebbe riportato gravi ferite. Per l’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione locale che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire i fatti.