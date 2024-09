Interpretando Suoni e Luoghi arriva a Cittiglio per un evento che unisce musica e archeologia

Domenica 15 settembre, alle ore 17.30, presso la suggestiva Chiesa di San Biagio a Cittiglio, si terrà un evento culturale legato alla rassegna Interpretando Suoni e Luoghi: il concerto del Trio Estampas, composto dai chitarristi Gianni Cesarotto, Julia Nagy e Carla Tessari. Gli artisti eseguiranno un repertorio affascinante con musiche di celebri compositori come Villa Lobos, Gonzaga e Ponce, offrendo un viaggio musicale tra le sonorità della chitarra.

La rassegna organizzata da Comunità Montana Valli del Verbano e Comunità Montana del Piambello vede il suo ritorno nelle valli del Maggiore dopo il grande successo di pubblico registrato nel suggestivo evento ai Mulini di Piero (Curiglia con Monteviasco) del passato 10 agosto.

Al termine del concerto di Cittiglio, gli Amici di San Biagio guideranno i partecipanti in una visita esclusiva agli scavi archeologici del sito, permettendo di scoprire le bellezze storiche e artistiche di Cittiglio.

Sarà disponibile un servizio navetta gratuito con partenza da via F. Filzi, zona passaggio a livello (comune di Cittiglio). In alternativa, si consiglia di parcheggiare all’ospedale o in stazione. Si può raggiungere la chiesa di S. Biagio anche camminando dieci minuti a piedi.

L’ingresso è libero. Per maggiori informazioni, è possibile contattare suonieluoghi@gmail.com o visualizzare la locandina dell’evento cliccando qui