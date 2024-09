La Costituzione nelle mani dei 18enni di Solbiate Olona. L’assessore: “Domani toccherà a voi”

Si è svolto ieri sera, mercoledì, l’incontro in Comune a Solbiate Olona con i neo-diciottenni del paese per celebrare l’entrata nell’età adulta è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana

Giada Martucci, giovanissima assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili, ha accolto i ragazzi ricordando loro che «le istituzioni sono parte fondamentale delle nostre comunità. L’incontro di oggi mira a far capire la loro importanza a chi le guiderà domani»

Il Comune di Solbiate Olona, su iniziativa dell’assessorato a Istruzione e Politiche giovanili, ha deciso di promuove questo momento fra l’amministrazione e tutti i nati nel 2006 presso il municipio. Ai giovani partecipanti, che nel corso dell’anno raggiungeranno la maggiore età, è stata donata una copia della Costituzione Italiana.

L’appuntamento, proposto quest’anno per la prima volta a Solbiate, ha l’obiettivo di sensibilizzare ragazzi e ragazze sull’importanza delle nostre Istituzioni e sul loro funzionamento. Inoltre, la Carta costituzionale è custode dei principi fondanti della nostra società: per questo, all’interno del percorso formativo di crescita dei cittadini di domani, prenderne consapevolezza diventa cruciale.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Commissione Giovani di Solbiate Olona, ha accolto oltre 40 giovani presso l’aula consiliare del municipio in via Giacomo Matteotti 2. L’assessore Giada Martucci, che detiene la delega all’Istruzione e alle Politiche Sociali, ha accolto i presenti aprendo i lavori: «Mi sono molto impegnata a fondo per l’organizzazione di questo momento insieme. Infatti, non è passato tanto da quando io ero seduta lì, al posto di voi ragazzi».

L’assessore, rivolgendosi ai presenti, ha continuato: «So che la maggior parte di voi penserà che le Istituzioni e la politica in generale siano qualcosa di lontano, ma in questo momento potreste ricredervi. Sono le occasioni come queste a farci capire che le Istituzioni sono parte di noi, della nostra comunità e spetta noi tenerle vive. E alla base della nostra società c’è proprio la nostra Costituzione: qui dentro ci sono i principi fondanti del nostro vivere e, se mai aveste dubbi, consultatela e affidatevi a lei».

L’assessore Martucci ha quindi ringraziato i presenti, sottolineando come «la forte partecipazione qui oggi è la dimostrazione che Solbiate è un paese vivo e fatto di ragazze e ragazzi che si sentono parte integrante e importante di una comunità».

L’appuntamento di oggi è stata anche l’occasione per annunciare il passaggio di consegne alla guida della Commissione Giovani solbiatese. Il consigliere Andrea Pizzolante, eletto in Consiglio comunale lo scorso giugno e in carica fino ad oggi, ha ceduto il posto al ventunenne Davide Colombo.