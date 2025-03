Gallarate, Busto Arsizio e Solbiate Olona, mattinata di incidenti con feriti sulle strade del Varesotto

Mattinata difficile sulle strade della provincia di Varese, dove tre incidenti hanno richiesto l’intervento dei soccorritori tra le 7 e le 8.

Il primo incidente si è verificato alle 07:45 circa a Solbiate Olona, in via per Busto Arsizio, dove un uomo di 42 anni è rimasto coinvolto in uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Busto Arsizio e i soccorsi del Soreu Laghi. Un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio e un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello hanno prestato assistenza, classificando il codice d’intervento come giallo.

Nello stesso momento un altro incidente tra un’auto e una moto si è verificato a Busto Arsizio, in via Novara. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario. Anche in questo caso, l’intervento è stato classificato in codice giallo, e i soccorsi sono stati coordinati dalla Soreu Laghi con l’ausilio della Polizia Locale di Busto Arsizio e di un’ambulanza della Croce Azzurra.

Infine, da poco passate le 8 un terzo incidente ha coinvolto un’automobile e una moto a Gallarate, in via Luigi Galvani. Non sono ancora note le condizioni della persona coinvolta, ma sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate e un mezzo di soccorso avanzato di primo livello.

Le dinamiche degli incidenti sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti (immagine di repertorio).