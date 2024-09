La Finanza sequestra 30 mila prodotti di cancelleria potenzialmente pericolosi

Suona la campanella e sui banchi si arriva con matite e astucci nuovi: la Finanza di Como, però, ha fermato nei giorni scorsi oltre 30 mila prodotti di cancelleria potenzialmente pericolosi poiche sprovvisti delle caratteristiche imposte dalla legge e garantite dagli appositi marchi Ue.

Così, nell’ambito di un piano di rafforzamento del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico- finanziaria, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, nell’ambito di una serie di controlli volti a verificare la conformità e sicurezza dei prodotti posti in vendita dagli esercizi commerciali della provincia, questa settimana, hanno sottoposto a sequestro di 30.984 articoli potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Nel corso di tali controlli, condotti anche a seguito delle segnalazioni giunte al numero di pubblica utilità “117”, i finanzieri del Gruppo Como e della Compagnia di Erba hanno sottoposto a sequestro, in due negozi del capoluogo, 29.526 prodotti di cancelleria e 1.458 prodotti cosmetici, risultati privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Al termine delle attività, il rappresentante legale dell’impresa venditrice dei prodotti da cancelleria è stato segnalato alla Camera di Commercio di Como-Lecco per la vendita dei prodotti non conformi, per violazione degli obblighi di informazione del consumatore e di etichettatura dei prodotti, il secondo rappresentante per i prodotti cosmetici e stato segnalato all’A.T.S. Insubria in quanto i prodotti erano privi delle informazioni minime obbligatorie per l’informazione del consumatore (D.Lgs. 204/2015 – Reg. CE nr. 1223/2009).

Per il primo, l’irregolarità comporterà una sanzione amministrativa compresa da 516 a 25.823 euro, mentre per il secondo una sanzione amministrativa compresa da 500 a 4.000 euro.