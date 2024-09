La GallaRun Ten ferma la pioggia e conquista Gallarate: un successo la prima edizione Fidal

La GallaRun Ten ferma anche il maltempo e un lunghissimo biscione colorato dominato dalla tinta corallo della T-shirt ufficiale della manifestazione conquista l’intera città di Gallarate.

Gara che parte con il ricordo del sindaco di Castellanza Mirella Cerini: in suo onore il primo cittadino gallaratese Andrea Cassani riporta alla mente dei presenti «la partenza della Liuc Run qualche mese fa. Eravamo lì insieme e ci eravamo dati appuntamento per oggi sotto l’arco di partenza. Ecco, credo che Mirella sia qui con noi. Come – ha poi aggiunto Cassani – è qui con noi anche il nostro consigliere e concittadino Giuseppe De Bernardi Martignoni».

Palloncini tricolori liberati con taglio netto nel cielo grigio. E poi via. La pioggia smette di cadere qualche minuto prima della partenza, abbassa le temperature ma non l’entusiasmo dei runner che hanno risposto alla grande per la prima gara competitiva del dopo vacanze. Superati gli 800 iscritti, che era l’obiettivo minimo di Amministrazione e Sport+ che quest’anno, alla terza edizione, ma per la prima volta hanno messo sulla gara il “marchio di qualità” Fidal. Importante la macchina organizzativa con un centinaio di volontari e il supporto di Associazioni Nazionale Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, i City Angels, Associazione Marinai d’Italia, oltre della polizia locale di Gallarate.

«La GallaRun ten è bellissima con qualsiasi meteo – ha detto un Cassani soddisfatto nel vedere via Milano e il parco Enzo Tortora vivere di sport con tanti atleti e famiglie – Una giornata speciale per chi corre, ma anche per la città. Senza dimenticare l’aspetto solidale poiché con i fondi raccolti il Comitato organizzatore farà una donazione a due realtà gallaratesi, che sono Ama il tuo cuore e la San Vincenzo».

Soddisfazione anche per Sport+ nelle parole del presidente Stefano Colombo: «Un esordio per noi perché dopo Castellanza, Rescaldina, la Run nel Parco Alto Milanese e la consolidata mezza maratona di Varese, abbiamo iniziato una bella collaborazione con Gallarate. Le nostre Run ora sono un circuito e chi le correrà tutte potrà davvero collezionare le medaglie che certificano la fatica e i ricordi di giornate emozionanti lungo le strade delle nostre città. Ora che la GallaRun va in archivio, testa bassa per mettere a punto l’edizione 2024 della Varese City Run per il 13 ottobre».

L’ordine d’arrivo

La 10 chilometri è di Matteo Borgnolo della Sport Project Vco che taglia il traguardo nel parco Enzo Tortora dopo 33 minuti e 21 secondi. Seguito da Ferdinando Stabile (Runner Varese, 34.57), Matteo Bernardini (Asd Daunia Running, 35.51); Maurizio Piantanida (Pro Patria Arc Busto Arsizio, 36.27) e Massimiliano Rienzo (Nervianese, 36.36).

Nella categoria Donne vince Roberta Vignati (Atletica Brescia, 38.15); Marta Piterà (101 Running Asd, 39,27); Federica Elisa Azimonti (Pro Patria Arc 41.02); Alessia De Mattei (Asd Bumbasina Run, 42.26) e Milena Muro (Atl. San Marco, 43.11).