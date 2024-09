La Lega di Sesto Calende: “Avanti anche senza Fratelli d’Italia”

Con un nota la Lega di Sesto Calende commenta la decisione di Fratelli d’Italia di uscire dalla coalizione di centrodestra “Siamo sestesi”.

Una spaccatura che il partito ribadisce essere stata “unilaterale dei Consiglieri Comunali Mario Boatto e Marco Limbiati”.

“Siamo Sestesi – puntualizza la Lega – pur perdendo una delle sue componenti, continuerà il suo impegno, nel ruolo di minoranza in Consiglio Comunale, con i Consiglieri Jolanda Capriglia Sesia, Edoardo Favaron e Marco Colombo. Il ruolo di Capogruppo sarà svolto da Edoardo Favaron. L’impegno dei tre consiglieri di maturata esperienza, Colombo è stato Sindaco per ben due mandati e Consigliere in Regione Lombardia, Favaron Assessore e Vicesindaco ed anche Jolanda Capriglia Sesia è stata Assessore, sarà quello di vigilare puntualmente sulle attività dell’attuale maggioranza, fornendo un supporto collaborativo ogni qualvolta vi saranno argomenti condivisi. Il compito dei tre Consiglieri sarà anche quello di rappresentare l’intero gruppo di “Siamo Sestesi” in Consiglio Comunale, mantenendo fede agli impegni che, a suo tempo, hanno sottoscritto con le altre componenti della coalizione, ovvero Forza Italia, Lombardia Ideale e soprattutto con i Cittadini sestesi”.