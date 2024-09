La rassegna “Paesaggi Sonori” arriva a Maccagno e Varese per lanciare la nuova stagione

Paesaggi Sonori arriva all’ultimo appuntamento dell’anteprima estiva, che ha ottenuto un grande successo di pubblico e si prepara a ripartire tra pochi giorni.

Il primo – e ultimo appuntamento di questa rassegna – si terrà sabato 14 settembre alle ore 16.00 presso l’Auditorium Compagnoni di Maccagno. L’evento, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Maccagno, esplorerà il dialogo tra musica e letteratura. Durante il pomeriggio, i due ambiti artistici si intrecceranno, offrendo nuove prospettive e connessioni originali. La manifestazione prevede la presentazione di tre libri ispirati alla musica, seguita da un concerto il cui programma commenterà i testi presentati. Si comincia con Ce Que Je Sui. Mistica nella musica di Erik Satie di Teresa Caricola. Le stramberie dei brani di Satie, personaggio bizzarro e anticonformista – come la sua musica – in realtà nascondono legami con l’esoterismo e la cabala, colmando queste musica dall’aria a volte banale di significati elevatissimi e inaspettati. A seguire ci sarà Conrad, una vita senza confini di Giuseppe Mendicino. Joseph Conrad, grande scrittore, rimase orfano giovanissimo, poi da esule per vent’anni viaggiò sulle navi che solcavano tutti i mari del mondo. La sua stessa vita fu romanzo appassionante, finalmente raccontata in questa biografia, uscita recentemente in occasione del centenario della morte. Infine Il colore turchino di Francesca Pilato, ambientato in Sicilia negli anni tra l’unificazione d’Italia e la guerra di Libia. Attraverso le vicende di questo romanzo la protagonista arriverà a comprendere il senso stesso della sua vita e la forza rigeneratrice della sua vocazione musicale. Il pomeriggio non poteva non concludersi con un concerto, alle 19, con musiche di Schubert, Satie e Chopin, in omaggio ai libri presentati, proposte dal pianoforte di Adalberto Maria Riva e dalla voce del mezzosoprano Teresa Caricola, autrice anche di uno dei libri in programma.

Come annunciato, questo è l’ultimo appuntamento della stagione estiva, ma Paesaggi Sonori è già pronto a ripartire mercoledì 18 settembre alle ore 21 presso la Sede di Varesevive, (via San Francesco 26) con la collaborazione di Fondazione Comunitaria del Varesotto, per la presentazione della stagione 2024/2025.

Per l’occasione il direttore artistico di Momenti Musicali, Adalberto Maria Riva, ha scelto una lezione concerto dal titolo La top ten della musica classica, a dimostrazione che la musica classica non è un polveroso mondo di collezionisti da museo, ma fa parte anche del nostro quotidiano. Paesaggi sonori è un progetto di Momenti Musicali con il sostegno delle Pro Loco di Cuvio e Maccagno, dell’Accademia Bertani di Luino, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.

Per info: momenti.musicali@libero.it / 339 4960880 / www.momentimusicali.net