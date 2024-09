Legnano calcio: in casa della Sestese è atteso da tanti ex lilla

Riprendono gli allenamenti del Legnano con l’attesa di qualche buona notizia per possibili arrivi, dopo la terza sconfitta di fila e l’annuncio di ieri del presidente Enea Benedetto. Domenica il Legnano giocherà in casa della Sestese che vanta in rosa tanti ex lilla. A cominciare dal direttore sportivo Alessandro Merlin e da Pierluigi Gennari, tecnico con trascorsi nelle nostre giovanili, che poi ha spiccato il volo…senza però farlo sulla panchina lilla.

Per il passato più recente della scorsa stagione certamente bisogna prestare attenzione a Domenico Rossi, un giocatore fuori categoria, mentre Alex Romano e Stefano Pellini sono altri due grandi ex lilla, che hanno lasciato Legnano forse troppo presto e il secondo è pure legnanese doc. Insomma ci sono tanti motivi per poter sospettare una ‘vendetta’ dell’ex, che sappiamo calcisticamente fa sempre male e che volentieri contiamo di evitare a questo giro dopo la doppietta di Panigada con il Pavia.