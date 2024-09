L’intervento in Parlamento sul bosco di Gallarate contro “il sindaco che vuole chiedere i danni ai manifestanti”

“La svolta securitaria della destra, in scena alla Camera con l’approvazione del pessimo ddl Sicurezza, è in atto nei territori. A Gallarate il sindaco Andrea Cassani, segretario provinciale della Lega di Varese, minaccia di chiedere il risarcimento dei presunti danni causati dal presidio ambientalista contro il taglio di alberi in città”.

Con queste parole la protesta gallaratese di via Curtatone, che da giorni si oppone al taglio del boschetto così come previsto dai progetti comunali, arriva alla Camera dei deputati. A pronunciarle Devis Dori, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra nella commissione Giustizia della Camera.

Il deputato allude al fatto che ieri è stato reso noto il conteggio delle spese subite per via del blocco dei lavori da parte dell’azienda alla quale il Comune ave va affidato il disboscamento dell’area. La stima dell’indennizzo sarebbe di circa 7mila euro e fa seguito al fatto che l’amministrazione aveva già anticipato l’intenzione di voler procedere con richieste di risarcimento una volta individuate le responsabilità.

“L’iniziativa degli ecologisti avrebbe ritardato i lavori: evidente che questa motivazione sia una intimidazione che lede un diritto democratico – ha detto in aula il deputato -. Inoltre, la prassi repressiva del sindaco leghista, che pochi giorni fa salutò i manifestanti alzando il dito medio, è molto preoccupante: abbiamo presentato una interrogazione al ministero dell’Interno Piantedosi perché intervenga a difesa dei diritti costituzionali”.