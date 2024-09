Lite fra senza tetto in zona stazione a Ferno: due feriti, uno colpito all’addome

Una ferita penetrante all’addome, forse con un coltello o un collo di bottiglia, forse con un altro oggetto acuminato in uso ai senzatetto che trovano riparo in immobili in disuso in via Trento a Ferno, proprio nei pressi della Stazione ferroviaria.

A finire in pronto soccorso di Legnano lunedì mattina è un uomo di 26 anni di origini straniere, regolare sul territorio, che secondo i carabinieri della Stazione di Lonate Pozzolo – Compagnia di Busto Arsizio – è stato uno dei due litiganti venuti alle mani di prima mattina nella casa dove dormivano e che avevano indebitamente occupato.

L’altro soggetto è fuggito, forse anche lui alla ricerca di qualche luogo dove potersi curare senza dare nell’occhio. Il punto è che l’uomo portato in ospedale con l’ambulanza è stato tecnicamente oggetto di lesioni, e si attende il referto medico per capirne l’entità: probabilmente i militari intervenuti con una pattuglia non appena svoltisi i fatti faranno partire indagini d’ufficio vista la gravità del fatto.

Sul posto, lunedì mattina, hanno operato anche due mezzi del soccorso sanitario: si tratta di un’automedica e di un’ambulanza della Croce rossa italiana che ha trasportato in ospedale il ferito: l’uomo era cosciente, non versa in pericolo di vita ed è arrivato in pronto soccorso in codice giallo.