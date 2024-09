L’università del Melo prepara il nuovo anno

Primo appuntamento l’Open Day il giorno venerdì 27 settembre 2024 alle ore 15.30, in Sala Planet, con la presentazione dei corsi di lingue, informatica, teatro, coro, danze popolari e arte oltre alle attività incluse nell’iscrizione come passeggiate naturalistiche, balli di gruppo e Club del Libro. Docenti disponibili per domande e approfondimenti, test gratuito per valutare il livello di inglese, spagnolo e francese e proposta di classe adatta all’allievo. Corsi e orari anche a questo indirizzo web.

Il giorno lunedì 30 settembre, sempre alle 15.30 in Sala Planet, inaugurazione dell’Anno Accademico 2024/2025 con lo spettacolo “L’incanto della memoria – Parole e musiche per ripescare ricordi” con Betty Colombo e Francesco Nodari. Locandina in allegato.

Martedì e mercoledì 1 e 2 ottobre presentazione dei percorsi tematici e delle conferenze, la colonna portante delle attività culturali dell’Università del Melo: alle 15.15 in Sala Dragoni i Docenti introdurranno le lezioni già in programma per il nuovo anno accademico (libretto consultabile qui).

Per ogni informazione la segreteria dell’Università del Melo è aperta dalle 14.30 alle 17.30 da lunedì a venerdì in Via Magenta 3, Gallarate. Contattabili anche al numero 0331.708224, negli stessi orari, e tramite mail all’indirizzo UdM@melo.it.