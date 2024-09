Mastini – Fassa, per la storia e per l’attualità

Fu vera gloria? La goleada ai danni del Como nell’anticipo del turno infrasettimanale del mercoledì ha dato ai Mastini i primi tre punti della nuova IHL, sbloccando così la squadra di Glavic che era inopinatamente rimasta al palo nel match inaugurale. Il Dobbiaco, corsaro in via Albani, giovedì sera è stato ripassato per bene dal Caldaro, 0-6 a favore dei Lucci, rendendo ancor più evidente lo scivolone giallonero.

Acqua passata, comunque: sabato 28 alle 18,30 Vanetti e compagni hanno l’occasione di sbloccarsi in casa ospitando il Fassa in un incontro che si preannuncia molto interessante per più motivi. Il primo: torna una sfida storica, un confronto che era comune ai tempi della vecchia Serie A e che in una circostanza – il 1989 – servì ad assegnare lo scudetto, vinto dalla Kronenbourg di Bryan Lefley con un netto 3-0.

Il secondo: i Falcons di coach Luigi Marchetti hanno scelto di scendere in IHL abbandonando l’ALPS e dando un segnale netto e coraggioso a tutto il movimento, andando nella direzione auspicata (anche) dai Mastini. Quella che porta a un ritrovato campionato italiano più largo, attrattivo e meno dispendioso dell’attuale lega internazionale. Il terzo: i trentini sono partiti male (sorpresi all’overtime dalla Valpe) ma nel secondo incontro hanno battuto nettamente (7-3) il Feltre mettendo in mostra una caratura importante per questo torneo.

Il Varese dovrebbe fare a meno di Edo Raimondi (a segno a Como) ma per il resto è annunciato al completo. Quasi certo che tra i pali torni Rocco Perla, dopo il giusto spazio concesso al baby Matonti mercoledì, mentre c’è curiosità rispetto alle scelte che farà Glavic nella composizione delle linee. Il Fassa presenta in attacco un Sebastiano Rossi in gran spolvero (tre gol in due partite) mentre in porta c’è il ballottaggio tra Felicetti e Pysarenko. Il difensore ceco Blaha (ex Feltre) e l’attaccante finlandese Salo sono i due stranieri. La direzione è affidata a Boverio e Lottaroli assistiti da Brondi e Zen).