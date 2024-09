Maurizio Nichetti e Dante Spinotti le due star del weekend di apertura del Busto Arsizio Film Festival

Week end di apertura dell’edizione numero ventidue del BA Film Festival ricco di ospiti ed eventi. Serata di inaugurazione, sabato 28 settembre alle 21.00 al Teatro Sociale Delia Cajelli (Piazza Plebiscito) con “I primi passi dei maestri”, incontro con Maurizio Nichetti e proiezione del film Ratataplan (copia restaurata proveniente dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale).

Nichetti racconterà al Baff come è nata la sua passione per il cinema, attraverso il poetico e surreale Ratataplan, quasi un film muto, girato con pochi mezzi e da lui stesso interpretato, con le qualità acquisite dalla scuola di mimo del Piccolo Teatro. «Il pregio del film è quello di raccontare come si possa vivere arrangiandosi, in conflitto perenne col mondo, ma pur sempre in armonia con esso».

Domenica 2 ottobre, a partire dalle 15.30 al Cinema Fratello Sole (via M. D’Azeglio), anteprima italiana di Astrid’s Saints di Mariano Baino, che torna a dirigere un lungometraggio trent’anni dopo Dark Waters, oggetto di culto tra gli appassionati di cinema horror in Italia. L’appuntamento prevede la proiezione di Astrid’s Saints, film tra i più attesi e definito «un sublime gesto artistico che trascende il cinema, un’opera spettrale che perseguita a lungo, dopo la proiezione». Seguirà un talk condotto dal direttore artistico Giulio Sangiorgio con il regista e l’interprete protagonista Coralina Cataldi-Tassoni. Al termine, in omaggio a

Mariano Baino, la proiezione di Dark Waters il suo sorprendente film del 1993, che aveva aperto nuove vie d’espressione al cinema di genere.

Dante Spinotti, celeberrimo direttore della fotografia, tra i più amati a Hollywood, sarà invece ospite al festival domenica alle 21.00 (Cinema Fratello Sole) con il suo libro Il sogno del cinema. La mia vita, un film alla volta, scritto con Nicola Lucchi, e selezionato per il premio Morando (sezione Baff in libreria). Due volte nominato agli Oscar, per L.A. Confidential e Insider – Dentro la verità, Spinotti ha firmato la fotografia di film come Heat – La sfida e Nemico Pubblico, L’ultimo dei Mohicani e X-Men, solo per citarne alcuni, e lavorato, in Italia, con Ermanno Olmi, Lina Wertmuller e Roberto Benigni. Al termine dell’incontro verrà proiettato il film Manhunter – Frammenti di un omicidio di Michael Mann, scelto personalmente da Spinotti, che riceverà il premio Ceccuzzi Platinum all’eccellenza cinematografica.

Questi gli altri appuntamenti del fine settimana:

Sabato alle 16.00 a Villa Calcaterra (via Magenta 70), per la sezione Baff in libreria – Premio Morando, Vittorio Giacci, già direttore artistico della manifestazione, presenterà il suo saggio dal titolo Ettore Scola. L’ultimo enciclopedista.

Stessa location per Baff Off e la live performance Domestication Film Series by 70fps di Andrea Saggiomo a cura di Separato Magnetico (ore 23.00).

Domenica 29 settembre alle 15.00 nella Sala Monaco della Biblioteca G. B. Roggia (via Marliani 7) per la rassegna “Baff in serie” incontro con Ludovica Francesconi e Roberto Proia, rispettivamente attrice protagonista e produttore di Sul più bello. La serie, Spin-off della fortunata trilogia cinematografica, segue le nuove avventure di Marta, una giovane affetta da fibrosi cistica che, dopo essersi salvata dal rigetto di un’operazione ai polmoni, decide di prendere in mano la propria vita. Tra amicizie profonde e nuove sfide, Marta affronta con coraggio e ironia le difficoltà della vita, in un mix perfetto di dramma e commedia.

Alla stessa ora ma all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (Via Magenta 70) un appuntamento dedicato ai più piccoli con la proiezione del corto I posti vuoti di Viola Folador, presentato recentemente come evento di pre-apertura delle Giornate degli autori al festival di Venezia nell’ambito del premio Bookciak Azione!

A seguire Laboratorio Food Wizards come nasce un cartone animato. Dopo la proiezione di due episodi della serie, che illustra il tema dell’alimentazione tra avventure e viaggi nel corpo umano, Roberto Gagnor, co-creatore e capo-autore, e Giacomo Carnaghi, ex-allievo dell’Istituto Antonioni e autore della serie, racconteranno come nasce una puntata e insegneranno ai ragazzi a inventare uno speciale fumetto di Food Wizards.