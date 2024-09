Niente da fare per la UYBA nella finale del “Fusco”: Novara vince il torneo

La Igor Gorgonzola Novara si aggiudica la XX edizione del Trofeo Mimmo Fusco battendo alla E-Work Arena la Eurotek UYBA Busto Arsizio per 0-3 (23-25, 21-25, 20-25).

Nonostante le assenze di Akimova, Bonifacio e Fersino, la squadra piemontese, guidata in panchina dal vice Baraldi al posto di coach Bernardi, ha mostrato grande tenacia, recuperando situazioni di svantaggio in tutti i set.

La UYBA, schierata con Boldini e Obossa in diagonale, Kunzler e Olaya in banda, Sartori e Van Avermaet al centro, e Pelloni libero, ha iniziato bene la partita, dimostrandosi aggressiva al servizio e incisiva con Van Avermaet e Obossa. Ha condotto il primo set fino al 23-22, ma Novara è riuscita a ribaltare il risultato, chiudendo 25-23 grazie alle prestazioni di Tolok e Alsmeier.

Anche il secondo set ha visto le farfalle mantenere il vantaggio fino al 20-20, con Obossa protagonista. Tuttavia, alcuni errori nel finale e il muro novarese hanno permesso alle avversarie di chiudere 25-21.

Nel terzo set, Olaya e Kunzler hanno contribuito a costruire un buon margine di vantaggio (15-11), ma Novara ha nuovamente recuperato e superato (17-18), spingendosi fino al 25-20 finale grazie al servizio di Alsmeier e agli attacchi di Tolok.

Nonostante la sconfitta, la Eurotek ha mostrato segnali positivi: Obossa ha realizzato 13 punti con il 50% in attacco, mentre Van Avermaet ne ha messi a segno 11 con il 43%, impreziositi da 5 muri. Per Novara, Alsmeier è stata la migliore, premiata come MVP con 13 punti e il 67% di efficacia offensiva, ben supportata da Ishikawa (12) e Tolok (13). Nella finale per il terzo posto, Bergamo ha superato Cuneo per 3-1.

A commentare la partita, coach Giovanni Caprara, soddisfatto nonostante la sconfitta, per aver visto un atteggiamento diverso in campo e per aver contato un minore numero di errori: “Oggi credo che con Novara abbiamo giocato molto meglio rispetto a ieri e mi viene da dire: magari giocassimo sempre così. Con Cuneo abbiamo commesso moltissimi errori ma siamo riusciti a portare a casa la gara, con Novara abbiamo limitato gli errori ma nei finali dei set abbiamo sempre regalato qualcosa. C’è da essere soddisfatti: anche l’aver tenuto per la quasi totalità il sestetto di ieri ha dato tranquillità alle ragazze che sicuramente hanno giocato un’ottima partita. Ripartiamo da questo bell’incontro con Novara per crescere sempre di più”.

Il tabellino

Eurotek UYBA Volley Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara 0-3

(23-25, 21-25, 20-25)

Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva, Olaya 6, Van Avermaet 11, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 5, Obossa 15, Frosini 1, Kunzler 9, Boldini 1, Scola

Novara: Villani, Bosio 1, Bartolucci, De Nardi (L), Alsmeier 13, Ishikawa 12, Orthmann 1, Bonifacio ne, Aleksic 6, Mazzaro ne, Tolok 13, Squarcini 5

Note. UYBA: ace 4, errori 11, muri 77. Novara: ace 3, errori 7, muri 5. Durata set: 26, 26, 27. Spettatori: 600