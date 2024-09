Niente ferma l’arte: Silvia Priori e Roberto Gerboles proseguono il tour dopo l’incendio del camper

Quattro righe in cronaca, per chi le vive, significano spesso molto di più del sobrio racconto di un incidente o di un incendio: e l’articolo sulla pagina di cronaca del Gazzettino di Venezia del 4 settembre, che spiega come in un centro commerciale di Marghera sia esploso e incendiato completamente un camper, per noi varesini e per gli appassionati di teatro ha una valenza molto più importante.

Quel camper infatti non era di normali turisti, ma di Silvia Priori e Roberto Gerboles, le colonne del Teatro Blu di Cadegliano Viconago, notissimo per la rassegna Terra e Laghi (giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione).

In tour nel nord est con le loro produzioni, i due artisti si erano fermati a Venezia in occasione del festival del Cinema, tra una tappa e l’altra dei loro spettacoli, quando – forse per una fuga di gas – il loro veicolo è esploso, mandando in fumo tutto il suo contenuto.

«Siamo rimasti solo con i vestiti che avevamo addosso, ma fortunatamente non siamo stati coinvolti nell’incidente, e stiamo bene» spiega Silvia Priori, che ha rassicurato anche via Facebook i suoi followers.

Il pur drammatico incidente non li ha però comunque fermati: Silvia Priori e Roberto Gerboles, con la loro compagnia, hanno proseguito il tour come da programma. Ieri sera erano a Cervignano del Friuli per Cassandra e questa sera saranno, come da programma, a Caravaggio.

IL MESSAGGIO SUI SOCIAL DEI DUE ARTISTI

Silvia Priori e Roberto Gerboles a Venezia, in questi giorni