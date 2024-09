Nuova chiusura per il bar di piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio. Picchiato un dipendente

Chiuso per l’ennesima volta il bar degli Angeli di piazza Vittorio Emanuele II, questa volta anche a tutela dell’incolumità di chi vi lavora all’interno, visto che il provvedimento della Questura è stato preso a seguito dell’aggressione subita da un dipendente dello stesso locale da parte di un cliente.

La Polizia di Stato ha, quindi, notificato il provvedimento di sospensione della licenza per 30 giorni al titolare del bar di Busto Arsizio da tempo, ormai, frequentato da persone con precedenti penali e molesti. Il locale è stato ritenuto un luogo altamente pericoloso e la sospensione è stata adottata come misura a tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Come detto l’esercizio era già stato oggetto di analoghi provvedimenti in passato ma ciò non è servito a far sì che alcuni volti noti venissero allontanati. Il ripetersi di episodi critici, dunque, ha portato all’emissione di una nuova misura.

L’ultimo episodio si è verificato il 7 settembre scorso, quando una pattuglia del Commissariato di Busto Arsizio è intervenuta su richiesta della Polizia Locale a seguito di un’aggressione a un dipendente del locale da parte di un cliente.

Le indagini hanno rivelato che il locale era ancora frequentato da avventori molesti, spesso sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti, nonché da persone con precedenti penali. La continua presenza di tali individui e l’accumularsi di episodi violenti hanno reso necessario l’intervento delle Autorità.

Il provvedimento di sospensione, emesso come misura preventiva, mira a evitare ulteriori eventi che possano mettere a rischio l’incolumità e la sicurezza delle persone.