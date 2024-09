Nuove regole per i neopatentati. Cosa cambierà una volta che verrà approvato il nuovo Codice della Strada

Il Codice della Strada sta per essere aggiornato con nuove regole che riguardano in particolare i neopatentati. Le nuove disposizioni propongono importanti cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda i limiti di potenza dei veicoli e le modalità di esercitazione alla guida.

Ne abbiamo parlato con Claudio De Bernardi, titolare delle Autoscuole Bustese Mattioni Olonia che ci ha fatto un quadro delle principali novità che potrebbero essere introdotte.

Nuovi limiti di potenza dei veicoli guidabili da un neopatentato (art.117 comma 2-bis)

Attualmente

Oggi i neopatentati con patente B non possono guidare per il primo anno veicoli con una potenza superiore a 55 kW per tonnellata e con una potenza massima di 70 kW (circa 95 cavalli). Questo vale anche per le auto elettriche e ibride.

Cosa cambierà

La proposta di modifica estende il periodo di limitazione a tre anni e aumenta i limiti di potenza a 75 kW per tonnellata per tutte le auto, incluse quelle elettriche e ibride plug-in, che considerano anche il peso della batteria. Inoltre, per i veicoli di categoria M1 (compresi quelli elettrici o ibridi), il limite di potenza massima viene portato a 105 kW, ben oltre i precedenti 70 kW.

Guida certificata e foglio rosa (art.122)

Attualmente

Con il foglio rosa, il candidato può esercitarsi con un accompagnatore esperto, senza particolari obblighi di guide certificate. Non vi sono restrizioni severe sul trasporto di passeggeri per i possessori di foglio rosa per patenti AM, A1, A2 e A.

Cosa cambierà

Con le nuove regole, per poter circolare con il foglio rosa, sarà obbligatorio svolgere un certo numero di guide certificate (in autostrada, strade extraurbane e notturne) con l’autoscuola. Le esercitazioni private saranno permesse solo se accompagnate da una certificazione delle guide rilasciata dall’autoscuola. Inoltre, con il foglio rosa per le patenti AM, A1, A2 e A, sarà vietato trasportare passeggeri, con multe previste per chi non rispetta questa norma.

Restrizione della normativa sulla guida in stato di ebbrezza (art.186)

Attualmente

Il codice della strada prevede sanzioni per chi guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l. Per i neopatentati e i giovani fino ai 21 anni, il limite è zero: non è ammesso alcun tasso di alcol nel sangue.

Cosa cambierà

Con le nuove modifiche, ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tassi tra 0,8 e 1,5 g/l, o superiori a 1,5 g/l, verranno assegnati codici sulla patente che limitano l’uso del veicolo, come il Codice 68 (“niente alcol”) e il Codice 69 (“solo veicoli dotati di alcolock”). L’alcolock è un dispositivo che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un livello di alcol superiore a 0 g/l. Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza saranno incrementate e raddoppiate se viene manomesso o rimosso l’alcolock.

Alcolock (art.125)

L’alcolock è un dispositivo di sicurezza installato nei veicoli che impedisce l’avviamento del motore se il conducente ha un livello di alcol nel sangue superiore al limite legale. Funziona come un etilometro: il conducente deve soffiare nel dispositivo, che analizza il tasso alcolico. Se il valore rilevato è troppo alto, l’auto non si avvia.

Questo sistema è spesso utilizzato come misura preventiva per chi ha avuto problemi di guida in stato di ebbrezza, ma può essere anche installato volontariamente per aumentare la sicurezza stradale. L’obiettivo dell’alcolock è ridurre il numero di incidenti causati dall’abuso di alcol alla guida.

Nel Codice della Strada italiano, l’alcolock è riconosciuto come un dispositivo di sicurezza volto a prevenire la guida in stato di ebbrezza. Recentemente si è introdotta la possibilità di utilizzo di questo strumento per aumentare la sicurezza stradale.

Se approvate, le nuove disposizioni dedicate ai neopatentati, mirano ad aumentare la sicurezza stradale e ridurre il numero di incidenti tra i giovani conducenti, che rappresentano una categoria ad alto rischio. Le statistiche mostrano infatti che i neopatentati, a causa della loro inesperienza e di comportamenti troppo spesso imprudenti, sono coinvolti in un numero significativo di incidenti stradali, molti dei quali con conseguenze gravi o mortali.