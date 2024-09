Olgiate Olona premia l’eccellenza scolastica con attestati di merito e borse di studio

L’Amministrazione comunale di Olgiate Olona ha rinnovato il proprio impegno a favore degli studenti meritevoli, introducendo nuove misure a sostegno dell’eccellenza scolastica. Accanto ai tradizionali attestati di merito per gli studenti che hanno ottenuto votazioni di 10 nelle scuole medie o 100 alla maturità, l’Amministrazione ha deciso di offrire borse di studio per coloro che, oltre a eccellere negli studi, si trovano in difficoltà economica.

“La nostra comunità intende premiare il merito scolastico e, allo stesso tempo, offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno,” ha dichiarato il Sindaco Giovanni Montano. “Quest’anno, accanto agli attestati di merito, abbiamo previsto borse di studio più consistenti per le famiglie con figli volenterosi che si trovano in situazioni di difficoltà economica.”

Gli attestati di eccellenza saranno conferiti agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado e delle quinte della scuola secondaria di secondo grado che hanno ottenuto il massimo dei voti agli esami di giugno. La cerimonia di consegna, prevista per l’autunno, sarà un momento importante per la comunità, celebrando l’impegno e i successi dei giovani studenti.

La novità di quest’anno riguarda l’introduzione delle borse di studio legate al reddito familiare, riservate agli studenti meritevoli che presentano un ISEE inferiore a 15.000 euro. Per poter accedere alle borse di studio, gli studenti dovranno dimostrare di essere iscritti a una scuola secondaria di secondo grado o a un corso universitario per l’anno 2024/2025.

Le domande per le borse di studio possono essere presentate compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune di Olgiate Olona e consegnandolo all’Ufficio Pubblica Istruzione entro il 30 settembre 2024.

L’Amministrazione comunale invita tutti gli studenti meritevoli e le loro famiglie a partecipare a questa importante iniziativa, che mira a valorizzare il talento e l’impegno, offrendo pari opportunità per proseguire gli studi.