Openjobmetis sconfitta a Reggio Emilia nell’ultima amichevole precampionato

Si chiude con un’altra sconfitta il precampionato per la Openjobmetis. La squadra di Mandole, ancora priva (ma era previsto) di Nico Mannion, perde (98-90) anche lo scrimmage disputato al PalaBigi di Reggio Emilia in sostituzione della semifinale del torneo di Lecco che era prevista contro la stessa Unahotels.

Galleria fotografica Amichevole Unahotels Reggio E. – OJM Varese 98-90 4 di 9

Hands e compagni hanno pagato a caro prezzo il secondo periodo di gioco quando sono precipitati sino a -21 (il divario all’intervallo); da lì in avanti i biancorossi sono risaliti sino a tornare in singola cifra di svantaggio ma senza riuscire a colmare l’intero distacco. La rincorsa si è infatti chiusa a -8. La buona notizia arriva dalla prova di Gabe Brown che fino a oggi era stato piuttosto altalenante e che invece ha segnato 34 punti, record estivo biancorosso; buono anche l’apporto di Alviti mentre Hands si è fermato a soli 5 punti. (foto Rossi Fotografi)

Quello appena terminato è quindi uno degli avvicinamenti al campionato meno brillanti, in termini di risultato, della storia recente biancorossa. La Openjobmetis ha battuto solo Minorca, uscendo invece sconfitta dai confronti con le altre squadre di Serie A (scrimmage con Milano e Reggio, amichevoli ufficiali con Trento e Cremona). Paradossalmente la partita migliore è stata quella più difficile, la sfida di sabato scorso al Real Madrid, quando i biancorossi sono caduti sul filo di lana dopo una gara coraggiosa ed entusiasmante.

Chiaramente, le amichevoli non fanno punti validi per la classifica, e la squadra orfana di Mannion (in campo solo a Sondrio con Cremona) può essere giudicata solo fino a un certo punto, ma il cammino biancorosso autorizza un po’ di preoccupazione in vista di un campionato che si preannuncia difficile. Martedì il Red Mamba dovrebbe tornare stabilmente in gruppo: a Mandole e al suo staff il compito di inserirlo il più rapidamente possibile così da arrivare più pronti alla partita con Brescia.

«Non è stata la partita che avremmo voluto – ha detto Herman Mandole dopo il match – Ci sta che la squadra fosse un po’ stanca dopo una periodo di trasferta tra la Spagna e Gressoney ma la Serie A è un campionato troppo difficile per permettere di trascorre un periodo, o cinque minuti con certe difficoltà. Avevamo anche qualche giocatore un po’ ammalato: ora è tempo di riposare per poi tornare in palestra e preparare la prossima partita di domenica, che sarà già valida per il campionato».