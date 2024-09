Palio di Sesto Calende 2024: gli otto rioni si sfidano sul lungofiume. Il programma del weekend

Il momento è giunto: Sesto Calende è pronto per entrare nel vivo del Palio dei Rioni.

Giunto alla sua tredicesima edizione – che si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre – il Palio sul Ticino è diventato probabilmente l’evento più sentito dai sestesi, che, suddivisi nelle varie contrade cittadine si sfidano non senza agonismo a colpi di pagaia a bordo delle coloratissime imbarcazioni chiamate dragon boat, il tutto mentre il resto della città festeggia facendo il tifo sul lungofiume e nelle vie del centro, dove non mancano mai iniziative parallele.

Sono otto i rioni partecipanti: Abbazia, Centro, Cocquo-Sant’Anna-Loca, Lentate, Lisanza (vincitore nel 2022), Mulini (vincitore nel 2011, 2012 e 2014), San Giorgio (2013, 2015, 2016 e 2017) e i campioni in carica di Oriano e Oneda (2018, 2019, 2021 e per l’appunto 2023). Le regate avranno ufficialmente inizio alle 10 di domenica 8 settembre e si concluderanno attorno alle 18 con la premiazione e il tuffo del sindaco nel Ticino, mentre alle 14 di sabato 7 settembre la novità: ovvero la sfida in rosa tra i rioni d’acqua contro quelli di terra.

Programma dettagliato con orari e iniziative:

Venerdì 6 settembre

Alle ore 19, l’inizio delle attività all’info point in Piazza De Cristoforis con il programma radiofonico Quelli delle 7.

Sabato 7 settembre

Dalle 9 alle 19, sul lungofiume ci sarà lo Sbaracco dei commercianti, un'ottima occasione per fare acquisti tra le bancarelle. Contemporaneamente, in Piazza De Cristoforis, le associazioni sportive e di volontariato saranno presenti con stand promozionali.

Alle 10, sul Pontile dell'Obelisco Garibaldino, si terrà la presentazione dei corsi Surf e Foil, attività sportive legate al mondo acquatico. Alle 11, in Sala Consiliare, la cerimonia con il conferimento da parte del sindaco Elisabetta Giordani delle benemerenze cittadine.

Alle 12 il pranzo del Palio si terrà lungofiume

Dalle 14 avrà inizio sulle acque del fiume la Gara femminile Rioni di terra (Abbazia, Lentate, San Giorgio, Oriano e Oneda) vs Rioni d'acqua (Lisanza, Mulini, Centro e CSL), seguita alle 16:00 dalla premiazione del concorso di disegno per i ragazzi delle scuole elementari.

Alle 18:00, presso la Chiesa di San Bernardino, si terrà la Santa Messa.

Alle 19:00, nel centro storico, la Sfilata dei drappi accompagnata dalla Banda G. Colombo, rappresenterà uno dei momenti più "solenni" della giornata, con l'estrazione degli accoppiamenti per le gare e la benedizione dei drappi all'Obelisco Garibaldino.

, nel centro storico, la accompagnata dalla , rappresenterà uno dei momenti più “solenni” della giornata, con l’estrazione degli accoppiamenti per le gare e la all’Obelisco Garibaldino. La serata proseguirà con la Cena del Palio dalle 19 alle 24 lungo il fiume e, dalle 20:00, con street band e concerti nelle piazze del centro storico.

Domenica 8 settembre 2024

La giornata inizierà presto: alle 8, con la Colazione dei campioni del Rione Centro lungo il fiume.

Dalle 10 alle 12, lungo il Ticino, partiranno le batterie di gara del Palio Sestese.

Dalle 12 alle 15 il grande pranzo sul lungofiume, mentre dalle 15 alle 18 si svolgeranno le semifinali e le finali (dalla finalissima per il primo e secondo posto fino alla finalina per il settimo e ottavo), per stabilire il vincitore tra i rioni e la classifica finale.

si svolgeranno le semifinali e le finali (dalla finalissima per il primo e secondo posto fino alla finalina per il settimo e ottavo), per stabilire il vincitore tra i rioni e la classifica finale. Infine, alle 18:15, ci sarà la Premiazione dei vincitori presso l’Obelisco Garibaldino, con la consegna del Palio.

Attività collaterali: museo aperto e giochi per i più piccoli

Durante il fine settimana sono previste diverse attività parallele, come l’apertura straordinaria del Museo Civico (sabato e domenica dalle 15:00 alle 18:00), e la mostra di disegni dei ragazzi delle elementari nella sede della Pro Loco sul Lungofiume. Inoltre, saranno presenti per tutta la durata dell’evento i mercatini lungo il fiume e numerosi giochi “storici” per i più piccoli.