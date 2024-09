Pedone investito vicino allo stadio di Saronno

Un pedone è rimasto ferito dopo esser stato investito da un’auto in via Biffi, vicino allo stadio Città di Saronno.

È successo poco prima delle 11 di sabato mattina.

Sul posto sono intervenuti i vigili saronnesi, l’ambulanza della Croce Rossa e anche un’automedica. L’uomo coinvolto è stato portato subito all’ospedale cittadino in “codice giallo”, vale a dire ferito ma non in immediato pericolo di vita.