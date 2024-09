Pericolo sfratto a Locate Varesino per i cani di “Una zampa per sempre”

L’associazione animalista di volontariato “Una zampa per sempre” si occupa di cani con problematiche, i quali anziani o malati, collaborando anche con le guardie zoofile in casi di maltrattamenti. L’organizzazione si impegna nelle scuole organizzando gruppi di alternanza scuola/lavoro o andando direttamente negli istituti per sensibilizzare e dare informazioni ai ragazzi; coopera anche con centri per le disabilità tramite l’attività di volontariato, che vede le persone con difficoltà diventare parte attiva attraverso le passeggiate con i cani e l’interazione tra loro.

Tutto questo rischia di finire se non verrà trovata a breve un’altra struttura dove poter trasferire i cani o se non viene raggiunta la quota necessaria per l’acquisto dell’immobile. 15 dei cani presenti attualmente nella struttura hanno gravi problematiche e lo sforzo di trasferirsi in una nuova struttura potrebbe risultare troppo grande per loro.

Per chiunque sia sensibile all’argomento e desidera effettuare una donazione, o ricevere informazioni in merito alla vicenda, potrà contattare il numero: 320 3635231