Pokerissimo Ispra, frena la Solbiatese. Tre punti per Sestese e Vergiatese

Quarta giornata di campionato per il Girone A di Eccellenza. A punteggio pieno rimane solo il Mariano che supera 1-0 il Cinisello e guarda tutti dall’alto in basso. Frena la Solbiatese che non va oltre l’1-1 interno contro la Rhodense (vantaggio di Gabrielli e pareggio di Pedergnana per gli arancioni) e viene raggiunta a quota 10 dall’Ardor Lazzate che batte con un netto 5-2 l’Fbc Saronno. Per la squadra di Ferdinando Fedele doppietta di Giangaspero e reti di Benedetti, Fogal e Lokumu mentre non servono agli amaretti le firme di Sardo e Mammetti.

A quota 9 si issa la Sestese (foto) che supera 1-0 il Legnano grazie alla rete di Romano, il Pavia frena pareggiando 0-0 contro il Sedriano, così come la Caronnese alla quale non basta la rete di Cannizzaro per espugnare Casteggio: 1-1 il finale.

Fine settimana molto positivo invece per Ispra e Vergiatese: i nerazzurri battono 5-1 la Base 96 (2 gol a testa per Zani e Garcia e rete di Tripoli) e la squadra di mister Rovrena sconfigge 3-0 il Robbio con le marcature di Sandrini, Okaingni e Giuricich. Chiude la domenica l’1-1 tra Lentatese e Meda.