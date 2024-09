Presidio e sciopero alla Ilma Plastica di Oltrona

La rsu (rappresentanza sindacale unitaria) della Ilma Plastica, storica azienda di Oltrona, ha indetto per oggi, giovedì 12 settembre, uno sciopero di due ore, dalle 13 alle 15, e un presidio davanti all’azienda. Le ragioni di questo sciopero, secondo la Filctem Cgil, sarebbero da attribuire alla «mancata volontà da parte dell’amministratore unico dell’aazienda di richiedere la cassa integrazione per avere la possibilità di tutelare il salario dei lavoratori in caso di sospensione a fronte della sentenza di fallimento».