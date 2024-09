Primo giorno di scuola e studenti in movimento anche in battello, bici e pedibus

Giovedì 12 settembre è il primo giorno di scuola per tutti percorsi di istruzione in Lombardia.

Comincia così ufficialmente l’anno scolastico 2024-2025 anche per migliaia di bambini e ragazzi di Varese e provincia, dai 6 anni in su.

Per effetto dell’autonomia scolastica in realtà alcuni istituti – e in particolare secondarie di primo e secondo grado – hanno già anticipato la riapertura lo scorso lunedì 9 settembre, riprendendo con qualche giorno di anticipo l’ordinaria routine quotidiana che coinvolge, assieme a studenti e famiglie, anche il trasporto pubblico e l’organizzazione delle città tra conferme, novità e ambiziosi progetti.

A cominciare dal Bike&Walk promosso dalla Provincai di Varese in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile (dal 16 al 22 settembre) per incentivare l’attivazione di percorsi pedibus e bicibus organizzati per limitare l’uso delle auto private di mamma e papà. Tanti i benefici di simili iniziative e un triplice obiettivo: migliorare la scurezza a ridosso delle scuole, ridurre l’impatto ambientale dei trasporti e snellire il traffico nelle ore di punta.

Con la riapertura delle scuole ripartono anche gli orari e i servizi del trasporto pubblico locale speciali dedicati agli studenti. Confermate le corse speciali e i prezzi calmierati per gli abbonamenti studenti, mentre non è stato confermato per il 2024 dal governo nazionale il bonus trasporti per gli iscritti alle scuole secondarie.

Tra le novità in città c’è il bus navetta gratuito da Capolago a Bobbiate e ritorno per gli studenti di 5^ della ex scuola primaria Baracca che frequenteranno l’ultimo anno delle elementari nel plesso della Fermi.

Tra le iniziative più originali invece c’è il traspoto in battello per gli studenti delle secondarie di Lavena Ponte Tresa e Brusimpiano, dal 16 al 20 settembre, a causa dei lavori stradali sulla statale 344dir, chiusa in località Cantine, con conseguente sospensione anche del trasporto pubblico.

Le lezioni in Lombardia terminano il 7 giugno 2025 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il 30 giugno 2025 termineranno le attività per i bambini delle scuole dell’infanzia che sono rientrati in asilo settimana scorsa, il 5 settembre.

Questi i periodi di festività stabiliti dalla normativa nazionale ed i tradizionali periodi di vacanza:

tutte le domeniche;

1° novembre – Tutti i Santi;

8 dicembre – Immacolata Concezione;

dal 23 dicembre al 6 gennaio – Vacanze natalizie;

i 2 giorni antecedenti l’avvio del periodo quaresimale – vacanze di Carnevale;

dal 17 aprile al 22 aprile – Vacanze di Pasqua

25 aprile – Anniversario della Liberazione d’Italia;

1° maggio – Festa del Lavoro;

2 giugno – Festa della Repubblica Italiana;

festa del Santo Patrono, secondo la normativa vigente.

In base all’autonomia scolastica i singoli istituti hanno la facoltà di inserire in calendario altri giorni di vacanza durante l’anno scolastico.