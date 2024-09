Chiude per lavori la strada sul lago: gli studenti di Brusimpiano e Lavena tornano da scuola in battello

La chiusura forzata della strada statale 344dir in località Cantine a Porto Ceresio, che per una decina di giorni resterà chiusa dalle 8 alle 17, comporta disagi e difficoltà non solo per gli automobilisti ma anche per gli studenti.

Il problema sul versante scolastico è che il rientro da scuola dai plessi scolastici di Porto Ceresio (medie) e Bisuschio (superiori) per gli studenti di Brusimpiano e Lavena Ponte Tresa non sarà possibile per lo stop imposto al trasporto pubblico alla stazione di Porto Ceresio.

Per questo motivo da lunedì 16 a venerdì 20 settembre ( giovedì e venerdì 12 e 13 ci si attrezzerà diversamente), i comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa e l’Autorità di Bacino del Ceresio hanno organizzato gratuitamente per gli studenti il rientro da scuola in battello con partenza per tutti dall’imbarcadero di Porto Ceresio alle 14.45 e arrivo a Ponte Tresa (imbarcadero bar Johnny) alle ore 15.25.

I ragazzi viaggeranno sul battello Ceresio, l’autorità di Bacino si farà carico dell’intero costo.