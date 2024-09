Chiusa per 10 giorni la statale tra Porto Ceresio e Brusimpiano

Sono iniziati questa mattina con un piccolo imprevisto i lavori definitivi per la sistemazione del versante franato lo scorso anno in zona Cantine in prossimità della “roccia rossa”, sulla statale 344 tra Porto Ceresio e Brusimpiano. Il cantiere è stato allestito, ma la chiusura della strada slitta di qualche ora per un problema all’unica via che si può percorrere come alternativa, quella di Cuasso al Piano. Il maltempo delle scorse ore ha infatti causato la caduta di un cavo elettrico che nella mattinata sarà rimosso. Il momentaneo blocco della strada di Cuasso al Piano ha obbligato a rinviare di qualche ora la chiusura della strada del lago, per impedire un blocco totale della circolazione sulla direttrice Porto Ceresio-Brusimpiano-Lavena Ponte Tresa.

La strada del lago resterà chiusa per una decina di giorni dalle 8 alle 17. La riapertura è prevista per il 20 settembre.

Diverse le obiezioni alla chiusura totale in orario diurno di un tratto di strada così importante, ma l’Amministrazione comunale e la ditta incaricata dei lavori hanno spiegato che per motivi di sicurezza tanto per gli automobilisti quanto per i lavoratori che devono eseguire l’intervento, è stato necessario istituire il divieto di transito per tutta la durata dei lavori. Inoltre questo permetterà di realizzare l’opera con tempi più celeri e dunque di riaprire prima la strada rimessa in sicurezza.