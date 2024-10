A Brusumpiano lo spettacolo con “Rhum e Cola”

Per Il festival teatrale “Terra e Laghi” lo spettacolo dei due clown fuori dall’ordinario: simpatici ed estroversi, che viaggiano di piazza in piazza suonando il loro organetto di Barberia

Rhum e Cola, due clown fuori dall’ordinario: simpatici ed estroversi, che viaggiano di piazza in piazza

suonando il loro organetto di Barberia. I protagonisti recitano, giocano e interagiscono con il pubblico

che viene coinvolto attivamente, instaurando così un rapporto di complicità. È proprio agli spettatori

che gli allegri e spensierati clown si ispirano, per farli divertire e trasportarli nel loro mondo fatto di

magia e poesia sulle note fuggitive dell’organetto. Rhum e Cola sono versatili: ballerini, comici,

musicisti, mimi, sono… imprevedibili! L’obiettivo è rievocare il circo per com’è nato, senza trucchi

stupefacenti, senza grandi costruzioni o effetti speciali, coinvolgendo i bambini e facendo diventare

bambini gli adulti, così da far scaturire l’entusiasmo nei più creativi e regalando un sorriso ai più timidi.