A scuola senza la macchina di mamma o papà, la Provincia di Varese promuove “Bike&Walk”

Dal 16 settembre al 20 ottobre 2024 tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Varese potranno partecipare all’iniziativa “Bike&Walk Scuola”.

L’invito è rivolto in particolare a tutte quelle scuole che per loro progetti o nell’ambito del programma Green School sono già impegnate in azioni di mobilità leggera e che nei mesi di settembre e ottobre hanno programmato o intendono programmare delle iniziative per la diffusione della mobilità leggera anche in occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile.

Come partecipare

Le scuole possono aderire attraverso diverse attività di mobilità leggera, tra cui: pedibus, bicibus, isole ciclo-pedonali temporanee davanti a scuola, camminate o pedalate alla scoperta del territorio, incontri con i genitori e con la cittadinanza, mostra e/o evento a tema, incontri con esperti, installazione di rastrelliere o altri elementi di supporto (es. armadietti per zaino leggero), laboratorio per la conoscenza e manutenzione della bicicletta, campagna di sensibilizzazione per tutta la scuola, i genitori, ecc.

I Comuni e le organizzazioni pubbliche e private, già impegnate in iniziative di mobilità scolastica, sono invitati a segnalare e promuovere l’evento alle scuole con cui collaborano e , qualora ci fosse l’interesse ad aderire, a supportarle nell’organizzazione delle attività.

Le scuole interessate possono aderire compilando il modulo online disponibile al seguente link:

Qui il modulo di adesione .

Supporto alle scuole

Provincia di Varese grazie al supporto operativo di Associazione EStà – Economia e Sostenibilità fornirà alle scuole aderenti un kit di comunicazione coordinata e la promozione delle varie iniziative.

Obiettivi dell’iniziativa

Nell’ambito della strategia provinciale per la diffusione della mobilità leggera “BIKE&WALK: fare mobilità leggera in provincia di Varese e oltre” la Provincia di Varese, con il supporto di Università degli Studi dell’Insubria, Politecnico di Milano, Associazione EStà – Economia e Sostenibilità promuove l’attività specifica “ Bike&Walk Scuola: andiamo a scuola con sostenibilità ”.

Bike&Walk Scuola mira a:

Promuovere una cultura della mobilità leggera tra le nuove generazioni;

Incrementare gli spostamenti casa-scuola sostenibili;

Migliorare la qualità dei percorsi casa-scuola e degli spazi esterni agli istituti scolastici.

Le attività previste comprendono formazione specifica, indagini sulla mobilità casa-scuola, laboratori per lo sviluppo di buone pratiche replicabili, supporto nell’organizzazione delle iniziative scolastiche e strumenti di comunicazione.

Una rete in crescita

Dal 2022, Bike&Walk Scuola ha coinvolto diverse scuole e professionisti con incontri formativi e questionari volti a mappare lo stato della mobilità scolastica nella provincia di Varese. La prima edizione, tenutasi a maggio 2023, ha visto la partecipazione di 13 scuole, con progetti sperimentali in 4 istituti. L’obiettivo è continuare a espandere la rete delle scuole coinvolte, offrendo esempi concreti e replicabili di mobilità sostenibile.

Le attività Bike&Walk Scuola attualmente sono rese possibili grazie al lavoro di Provincia di Varese, in particolare dell’Area Tecnica – Ufficio Sostenibilità Ambientale ed al progetto MOVE ON, cofinanziato da Fondazione Cariplo e da Regione Lombardia.