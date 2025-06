Settimana all’insegna della variabilità con rovesci e temporali anche intensi fino a giovedì

È una settimana all’insegna della variabilità quella che ci attende. Questa mattina tra le 5.30 e le 6.30 nell’area di Stabio si è registrato un forte temporale.

Le Alpi, segnala il Centro Geofisico Prealpino, si trovano sul margine settentrionale dell’alta pressione che si è abbassata sul Mediterraneo e sono interessate da correnti in quota che portano perturbazioni atlantiche con persistenza di tempo variabile e instabile almeno fino a giovedì.

La Pianura Padana beneficia invece della presenza dell’alta pressione con tempo più soleggiato e caldo.

Su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana cielo perlopiù nuvoloso, con rovesci e temporali più probabili dal pomeriggio, anche intensi in serata. Attesi rovesci fino a 20 millimetri.

Sulla pianura padana nuvolosità variabile, a tratti soleggiato, temporali solo occasionali.

Martedì: In pianura perlopiù soleggiato ma su Alpi e Prealpi ancora nuvolosità variabile con possibili rovesci o temporali dal pomeriggio e in serata.

Mercoledì: Al mattino abbastanza soleggiato, foschia e afoso in pianura. Nel pomeriggio via via nuvoloso e ancora rovesci e temporali a partire dai rilievi ma in serata probabilmente anche in pianura.

Giovedì: ancora variabile ma con diminuzione della tendenza temporalesca.

Venerdì: evoluzione incerta. Probabilmente più stabile, soleggiato e caldo.