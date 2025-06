Giulia nasce in casa a Carnago con un “travaglio lampo“, la chiamata ai nonni, e i soccorritori aiutano il lieto evento

Una notte che non dimenticheranno mai. Veronica e Gianfranco avevano programmato tutto per la nascita della loro secondogenita, Giulia, prevista all’ospedale di Tradate. Ma la piccola ha deciso di sorprendere tutti: un travaglio fulmineo ha costretto i genitori a chiamare i soccorsi e affrontare il parto a casa, prima ancora che arrivassero i nonni da Golasecca per badare al fratellino di 3 anni.

La sequenza degli eventi è stata rapida e intensa e Veronica e Gianfranco la appuntano come in un diario di bordo:

Ore 23.50: chiamata ai nonni

Ore 00.00: chiamata al 118

Ore 00.10: arrivo dell’ambulanza

Ore 00.25: nasce Giulia

«Inutile ringraziare tutti coloro che ci hanno assistito con empatia e grande umanità — racconta Veronica —. Mai ci saremmo aspettati di vivere un’esperienza così, ma tutto è andato nel migliore dei modi. Giulia sta bene e noi siamo colmi di gratitudine».

Una storia a lieto fine, che celebra la vita e il lavoro silenzioso ma fondamentale dei soccorritori. La bambina è nata in casa nel comune di Carnago